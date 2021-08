Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (57) mit Kind (1) bei Unfall verletzt

Herne (ots)

Am gestrigen 11. August, gegen 16 Uhr, kam es in Herne zu einem Verkehrsunfall.

Ein 41-jähriger Hattinger fuhr mit seinem Auto auf der Straße "Am Revierpark" in Richtung Gysenbergstraße. Zeitgleich wollte ein 57-jähriger Herner mit seinem Fahrrad, auf dem sich auch ein einjähriges Kind befand, die Straße "Am Revierpark" an einem Fußgängerüberweg in Richtung Liebigstraße queren.

Es kam zu einer Kollision, bei der der Radfahrer und das Kleinkind leicht verletzt wurden. Beide mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell