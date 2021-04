Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zugfahrt in die JVA

Bad Kreuznach (ots)

Am 12. April 2021 wurde eine 38-jährige Frau im Zug zwischen Ingelheim und Bad Kreuznach angetroffen und kontrolliert. Die Überprüfung der Personalien der Dame im Fahndungssystem ergab einen bestehenden Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Demnach hatte die Frau noch eine Restfreiheitsstrafe von 122 Tagen "abzusitzen". Entsprechend wurde sie in die JVA Rohrbach verbracht. Außerdem bestand zusätzlich eine Aufenthaltsermittlung des Amtsgerichtes in Frankfurt am Main aufgrund des Erschleichens von Leistungen. Dem Amtsgericht als ausschreibender Behörde wurde die "neue" Adresse der Frau mitgeteilt.

