Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verursachte in der Zeit zwischen Montagabend, 18 Uhr und Donnerstagmorgen, 9 Uhr in der Heidelberger Weststadt einen Verkehrsunfall. Der Unbekannte beschädigte, vermutlich beim Vorbeifahren, einen in der Kleinschmidtstraße am Fahrbahnrand geparkten Audi A4 und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens lässt sich mit rund 1.000 Euro beziffern.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 0621/99-1700 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell