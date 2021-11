Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Standheizung löst Feuerwehreinsatz aus

Mannheim (ots)

Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr verursachte die rauchende Standheizung eines Land-Rovers einen Feuerwehreinsatz in der Dynamostraße. Ein Zeuge verständigte die Polizei, da er unter dem Auto eine Rauchentwicklung feststellte. Um einen größeren Schaden eines Feuers zu verhindern, setzten die Polizisten einen Feuerlöscher ein. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr stellte schließlich bei der genaueren Nachschau fest, dass die Rauchentwicklung durch die eingeschaltete Standheizung verursacht wurde. An dem Auto entstand kein Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell