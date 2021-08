Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach zwei Verkehrsunfallfluchten in Lachendorf

Lachendorf (ots)

Zunächst kam es am Montag, den 16.08.2021, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf dem Lidl-Parkplatz in der Ackerstraße in Lachendorf. Dabei hatte ein unbekanntes Fahrzeug einen auf dem Parkplatz geparkten Bulli VW T6 am hinteren rechten Stoßfänger touchiert und sich danach, ohne den Unfall zu melden, unerlaubt vom Unfallort entfernt.

Später dann am Nachmittag, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 18:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Wiesenstraße. Die 37-Jährige Geschädigte hatte ihren schwarzen Seat auf dem Parkstreifen in der Wiesenstraße auf Höhe der Hausnummer zwei abgestellt. Bei der Rückkehr gegen 18:00 Uhr stellte sie einen Schaden an der Stoßstange vorne links fest. Vermutlich hat der Unfallverursacher den Pkw beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen zu den Unfällen werden gebeten sich bei der Polizei Lachendorf unter 05145/284210 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell