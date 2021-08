Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Zeugenaufruf nach Vandalismus in Vorwerk

29229 Celle (ots)

Am Donnerstagvormittag, den 19.08.2021, wurden der Polizei Celle gleich siebzehn Fälle von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen im Celler Ortsteil Vorwerk gemeldet.

Sehr zum Ärger der vielen Geschädigten stellten diese am gestrigen Morgen die frischen Kratzspuren an ihren Fahrzeugen im Nordfeld fest. Die Fahrzeuge standen allesamt am Fahrbahnrand oder auf Anwohnerparkplätzen und waren somit frei zugänglich. Nach ersten Ermittlungen kann der Tatzeitraum auf die Nacht von Mittwoch, 18.08.2021, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 19.08.2021, 10:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Wer im besagten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich mit der Polizei Celle unter 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

