Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen-Hausen: Zimmerbrand gelöscht

Freiburg (ots)

Am 23.10.2020, gegen 12.55 Uhr, kam es in der Falkensteinerstrasse in Bad Krozingen-Hausen, zum Vollbrand eines Zimmers, welches als Büro genutzt wird. Die Feuerwehr war mit 50 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort. Sie konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die genaue Brandursache und Schadenshöhe lassen sich aus jetziger Sicht noch nicht abschließend feststellen. Personen wurden nicht verletzt. Der Polizeiposten Bad-Krozingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

