Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kanaldeckel aus Straße gerissen- PKW beschädigt

Hagenow (ots)

In Hagenow (Lange Straße) haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag einen Kanaldeckel aus der Straße gehoben und dadurch eine erhebliche Gefahr für den Straßenverkehr verursacht. Im Ergebnis wurde ein Auto beschädigt, dessen Fahrerin in der Dunkelheit den offenen Schacht nicht bemerkte und mit dem Auto hineinfuhr. Die Fahrerin blieb unverletzt, jedoch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Den betreffenden Kanaldeckel fand die Polizei wenig später im angrenzenden Mühlenteich. Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310), die jetzt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.

