Polizei Hagen

POL-HA: Männlicher Leichnam in der Ennepe gefunden

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag (06.12.2021) rief ein Zeuge in den Morgenstunden die Polizei, als kurz zuvor ein lebloser Körper in der Ennepe, zwischen der Hammerstraße und dem Kurt-Schumacher-Ring, gesichtet wurde. Die Feuerwehr konnte den Leichnam aus der Strömung bergen. Weder zur Identität, noch zur Todesursache liegen aktuell Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Körper wird jetzt durch die Gerichtsmedizin untersucht. (hir)

