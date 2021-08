Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen, Lkr. Tuttlingen) Parkendes Auto gestreift - Schaden 8.000 Euro (12.08.2021)

Immendingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Aufgrund einer beengten Parksituation ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall in der Zeppelinstraße gekommen. Ein 20-Jähriger fuhr gegen 19.45 Uhr mit einem Fiat in Richtung Schwarzwaldstraße. Infolge der beengten Verhältnisse und einer Fehleinschätzung bezüglich der Breite des benutzten Autos schrammte der junge Mann mit seinem Wagen an einem geparkten Mercedes entlang. Bei dem Unfall entstand an beiden Autos rund 8.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell