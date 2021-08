Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schura - Spaichingen, Lkr. Tuttlingen) Kollision bei Überholvorgang auf der K 5913 (12.08.2021)

Schura - Spaichingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Bei einem Überholvorgang ist es am Donnerstagmorgen zwischen Schura und Spaichingen auf der Kreisstraße 5913 zu einer Kollision zweier Autos gekommen. Eine 27-Jährige fuhr mit ihrem VW-Polo gegen 08.40 Uhr in Richtung Spaichingen und überholte trotz fehlender Sicht einen vorausfahrenden Lastwagen. Hierbei übersah die Frau einen entgegenkommenden Mercedes eines 67-jährigen Autofahrers. In der Folge kam es zu einem seitlichen Zusammenprall der Wagen. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beteiligten kümmerten sich selbst um die notwendigen Abschleppdienste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell