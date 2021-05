Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch in Sportheim

Zweibrücken (ots)

Zeit: 10.05.2021, 19:00 Uhr - 11.05.2021, 18:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Römerstraße SV: Unbekannte Täter versuchten in das Sportheim des SV Ixheim einzudringen, wie anhand von Hebelspuren an der Haupt- und an der Nebeneingangstür festgestellt wurde. Ein Eindringen ins Objekt gelang nicht. Der Sachschaden an den Türen beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

