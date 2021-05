Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in einem Mehrparteienhaus

Zweibrücken (ots)

Zeit: 11.05.2021, 16:30 Uhr

Orte: Zweibrücken, Zeilbäumerstraße SV: Sachschaden von mindestens 50.000 Euro entstand bei einem Brand in der Küche eines Mehrparteienhauses. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine junge Frau beim Kochen einen Topf mit Öl auf dem Herd vergessen. Es kam zu starker Rauchentwicklung und in der Folge zu einer Stichflamme, welche die Wände und die Decke der Küche in Brand setzte. Die Bewohner des Hauses konnten sich selbständig in Sicherheit bringen. Der mit starken Kräften ausgerückten Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer zu löschen. Die junge Frau und eine weitere im Haus lebende 20-jährige Frau erlitten leichte Rauchgasvergiftungen und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell