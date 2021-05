Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schiffsunfall auf dem Main im Bereich des Frankfurter Stadtgebietes

Frankfurt am Main (ots)

Im Verlauf eines Schiffsmanövers auf dem Main beschädigte am heutigen Abend ein Fahrgasttagesschiff beim Anlegen im Bereich des Eisernen Steges Teile der dortigen Radarreflektor Anlage. Hierdurch entstand ein kleinerer Sachschaden am Reflektor und am beteiligten Fahrgasttagesschiff. Die an Bord befindlichen Fahrgäste, ca. 20 Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt. Schäden am Brückenbauwerk konnten ausgeschlossen werden. Als Unfallursache sind ein technischer Defekt sowie Alkoholeinfluss beim Schiffsführer auszuschließen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

