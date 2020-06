Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (781) Jugendliche mit Messer löste Polizeieinsatz am Hauptbahnhof aus

Fürth (ots)

Heute Morgen (15.06.2020) kam es am Fürther Hauptbahnhof zu einem Polizeieinsatz. Eine 17-Jährige war zuvor mit einem Messer in der Hand in den Bereich der Bahnsteige gelaufen, wo sie schließlich von Polizeibeamten überwältigt werden konnte.

Um kurz nach 09:00 Uhr war der Einsatzzentrale der mittelfränkischen Polizei mitgeteilt worden, dass eine Jugendliche mit einem Messer in der Hand durch die Fürther Innenstadt laufe. Aufgrund der Zeugenangaben konnte eine Streife der Polizeiinspektion Fürth die 17-Jährige schließlich auf einem Bahnsteig des Fürther Hauptbahnhofs antreffen. Die junge Frau, die sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, weigerte sich gegenüber den Beamten, das mitgeführte Messer wegzulegen. Da sie zuvor außerdem angedroht hatte, sich in den Gleisbereich zu stürzen, musste der Schienenverkehr im Bahnhofsbereich kurzzeitig eingestellt werden. Hinzugerufenen Einsatzkräften des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) gelang es letztlich, die Jugendliche zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen.

Nach einer kurzen Versorgung durch den Rettungsdienst übergaben die Polizeibeamten die leicht verletzte 17-Jährige in fachärztliche Behandlung.

Michael Konrad/n

