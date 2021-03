Polizei Wuppertal

POL-W: W - Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Wuppertal (ots)

Am 29.03.2021, gegen 20:20 Uhr, kam es in der Schwertstraße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Eine 40-jährige Solingerin befuhr die Schwertstraße in Richtung Wupperstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren blauen Peugeot 206 und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten grauen 1er BMW. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Peugeot und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde zudem ein geparkter roter Opel Adam leicht beschädigt. Die Fahrerin verletzte sich leicht, ihr Beifahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren, kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

