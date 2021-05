Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Festfahrung auf dem Rhein bei Oestrich-Winkel

Bekannte Flachwasserstelle des Rheins führte zum "Reisestopp" für ein Binnenschiff

Oestrich-Winkel (ots)

Am Sonntag, den 16.05.2021 gegen 10:00 Uhr, kam ein Binnenschiff an einer bekannten "Flachwasserstelle" auf dem Rhein bei Oestrich-Winkel, in Höhe des Flusskilometers 518,600, fest. Das 100 Meter lange Gütermotorschiff war mit Grundaushub beladen und befand sich in der Talfahrt auf der Reise vom Oberrhein zum Niederrhein. Die schifffahrtsüblichen eigenständigen Turnversuche führten nicht zum Freikommen des Schiffes. Um weitere Gefahren für die vorbeifahrende Schifffahrt zu verhindern, wurde durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rhein, Außenbezirk Wiesbaden, ein Begegnungs- und Überholverbot an der Havariestelle angeordnet. Die Beamten der zuständigen Wasserschutzpolizeistation Rüdesheim nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache vor Ort auf und führten Verkehrsmaßnahmen mit einem schweren Streifenboot bis zum Ausbringen eines Wahrschaufloßes durch. Für Montag, den 17.05.2021, ist eine Leichterung der Ladung bei dem Havaristen geplant damit durch das Freikommen des Schiffes die Fahrrinne für die Schifffahrt wieder frei passierbar ist.

