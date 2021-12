Polizei Hagen

POL-HA: Keller in Mehrfamilienhaus in der Innenstadt aufgebroch und E-Bikes gestohlen

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Sonntagmittag (28.11.2021) und Montagnachmittag (06.12.2021) Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt auf und stahlen zwei E-Bikes. Eine 27-jährige Bewohnerin des Hauses in der Schulstraße rief die Polizei hinzu, als sie feststellte, dass ihr Kellerabteil aufgebrochen und die zwei Fahrräder entwendet wurden. Die Beamten konnten an einer Metalltür, die zu den einzelnen Abteilen führt, mehrere Hebelmarken erkennen. Außerdem stellten sie fest, dass der Bügel für das Vorhängeschloss an der Kellertür der 27-Jährigen verbogen war und das Schloss fehlte. Die gestohlenen E-Bikes sind weiß und anthrazit. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienlich Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

