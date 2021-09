Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geldbörse gestohlen - Polizei fahndet nach flüchtigem Dieb

Neuss-Hoisten (ots)

Am Donnerstag (09.09.), gegen 18:35 Uhr, wurde ein 24 Jahre alter Neusser an der Straße "Am Nierholz" Opfer eines dreisten Geldbörsendiebstahls. Der junge Mann schilderte, dass er sich auf dem Weg zu einer Bankfiliale befunden habe, um Geld abzuheben und er deshalb sein Portemonnaie bereits in die Hand genommen habe. Als er an einer Bushaltestelle "Hoisten Schleife" vorbeigegangen sei, habe ihn ein Unbekannter von hinten an die Schulter gefasst und nachdrücklich die Herausgabe der Geldbörse gefordert. Dann sei der Täter mit seiner Beute in Richtung der Straße "Am Hummelbach" davongelaufen.

Täterbeschreibung: männlich, circa 16 bis 20 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, kurze blonde Haare, blaue Mütze, blaue Jacke und blaue Hose.

Nach Zeugenangaben soll der Unbekannte sich zuvor hinten links in der Buslinie 844 mit Fahrtrichtung Neusserfurth befunden haben.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei nach dem Dieb blieben bislang erfolglos. Beamte konnten bei ihrer Suche aber die Geldbörse auffinden und wieder an den Bestohlenen aushändigen. Lediglich ein mittlerer zweistelliger Betrag fehlte aus dem Portemonnaie.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Informieren Sie umgehend den Notruf (110), wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Versuchen Sie sich das Aussehen von Tatverdächtigen möglichst genau einzuprägen und notieren Sie gegebenenfalls das Kennzeichen von beteiligten Fahrzeugen. Sie helfen so der Polizei bei der Aufklärung von Straftaten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell