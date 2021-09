Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe bestehlen Seniorin - Wer kann Hinweise auf das Diebespärchen geben?

Neuss (ots)

Ein Diebespärchen soll am Mittwochvormittag (08.09.), in der Zeit von 9:30 bis 10:00 Uhr, die Geldbörse einer 79 Jahre alten Frau aus Neuss gestohlen haben. Die Seniorin war in einem Lebensmittelgeschäft an der Hochstadenstraße unterwegs, als sie an einem der Regale von einem Pärchen angesprochen wurde. Der Mann hielt ihr ein Glas Gurken hin und erkundigte sich nach Peperoni. Während die hilfsbereite ältere Dame abgelenkt war, öffnete vermutlich die Begleiterin den Reißverschluss ihrer Handtasche und entwendete die darin befindliche Geldbörse. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, war das Pärchen längst aus dem Laden verschwunden.

Bei dem mutmaßlichen Diebespärchen soll es sich nach Angaben der Bestohlenen um Personen mit südländischem Erscheinungsbild handeln.

Beschreibung des Ablenkers:

männlich, circa 25 bis 30 Jahre alt, normale Größe, schlanke Statur, dunkler Teint, schwarze, kurze glatte Haare, sehr gepflegtes Erscheinungsbild, sehr höflich, sprach gebrochen deutsch, dunkle Bekleidung.

Beschreibung der Diebin:

weiblich, circa 25 bis 30 Jahre alt, schlanke Statur, schwarze, schulterlange lockige Haare, dunkle Bekleidung.

Das Kriminalkommissariat 21 bittet um Hinweise aus der Bevölkerung an Telefon 02131 300-0. Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell