Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Dienstag kam es zwischen 11 und 11.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Apotheker-Drees-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort abgestellten schwarzen Mercedes. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugenwerden gebeten, sich an die Polizeistation Bad Bentheim unter 05922/9800 zu wenden.

