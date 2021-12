Polizei Hagen

POL-HA: Urweltmammutbaum mit Christbaum verwechselt und gestohlen?

Bild-Infos

Download

Hagen-Haspe (ots)

Am Montag (06.12.2021) zeigte eine Mitarbeiterin der Wirtschaftsbetriebe Hagen den Diebstahl eines Urweltmammutbaums (Metasequoia glyptostroboides) an. Der mit zirka zehn Jahren noch junge Baum war zwischen 200 cm und 250 cm hoch. Er stand im Ennepepark an der Kölner Straße und der Haenelstraße. Zwischen Freitag (03.12.2021) und Montag hackten oder sägten ihn Unbekannte ab. Anschließend stahlen sie das Gewächs. Eventuell dient der eigentlich in China beheimatete Baum jetzt als Weihnachtsdekoration. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell