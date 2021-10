Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel-Wiesental - Einbruch in Spielothek

Waghäusel-Wiesental (ots)

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Freitag Zutritt in eine Spielothek in der Weinbrennerstraße. Im Objekt hebelten die Einbrecher zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten die darin befindlichen Geldboxen. Als die Polizei bereits sechs Minuten nach Auslösung des Einbruchalarms an der Örtlichkeit eintraf, waren die Diebe inzwischen unerkannt mit ihrer Beute von noch unklarer Höhe geflüchtet. Die anschließende Polizei-Fahndung blieb ohne weiteres Ergebnis.

Das Polizeirevier Philippsburg führt hierzu die Ermittlungen und nimmt sachdienliche Hinweise unter 07256 93290 entgegen.

Luca Gamer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell