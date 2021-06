Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: 15.06.21, Ratingen Homberg, Gehöft

Ratingen (ots)

Am frühen Dienstagabend wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem Brand nach Homberg an der Meiersberger Str. gerufen. Da es sich bei dem Objekt um ein Gehöft handelt, wurden gemäß Alarm- und Ausrückeordnung zahlreiche Kräfte entsandt. Aus unklarer Ursache war es im Dachbereich eines Anbaus zu einem Feuer gekommen. Der Eigentümer hatte glücklicherweise durch den Einsatz eines Pulverlöschers Schlimmeres verhindern können. So waren nur noch Nachlöscharbeiten mittels eines C-Rohrs erforderlich. Der Bewohner wurde dem Rettungsdienst übergeben, konnte aber vor Ort bleiben. Der betroffene Bereich sowie angrenzende Räume wurden mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Um auch das Dach nach eventuellen Glutnestern absuchen zu können, mussten einige Dachpfannen entnommen werden. Da keine weiteren Auffälligkeiten festzustellen waren, konnte der Einsatz um 19:38 Uhr beendet werden. Alarmiert waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr der Standorte Mitte, Homberg, Schwarzbach und Breitscheid sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus.

