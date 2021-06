Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnmobiles auf dem Campingplatz "Ostseewind" in Kreptitz

Rügen

PR Sassnitz (ots)

Am 26.06.2021, gegen 11:00 Uhr, geriet auf besagtem Campingplatz ein Wohnmobil Mercedes Benz Sprinter in Brand. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei brannte dieses bereits in voller Ausdehnung. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Dranske, Altenkirchen und Wiek konnten das Feuer schnell löschen und somit eine Gefährdung benachbarter Camper verhindern. Die Eigentümer des Wohnmobiles waren zum Brandzeitpunkt nicht im bzw. am Fahrzeug. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Das betreffende Wohnmobil wurde durch das Feuer so stark beschädigt, dass es nicht mehr nutzbar ist. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 45.000,-EUR. Die Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar. Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führt vor Ort die Ermittlungen und ist zur Spurensuche eingesetzt. Am Montag wird ein Brandursachenermittler das Wohnmobil untersuchen und bei der Klärung der genauen Brandursache unterstützen. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell