Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Navigationsgerät führt Frau mit ihrem PKW in den Faulen Graben

Friedland (ots)

Am 25.06.2021 gegen 22:20 Uhr rief eine Frau beim Notruf der Polizei in Neubrandenburg an und teilte mit, dass sie sich auf dem Weg von Berlin nach Dierhagan verfahren hat und mit ihrem PKW in einem Wassergraben steht. Sie wußte allerdings nicht, wo sie sich befindet. In einem längeren Gespräch wurde versucht der genaue Standort der 62-jährigen Frau zu erfragen. Nachdem ermittelt war, dass sie sich im Bereich Schiwichtenberg nahe Friedland befindet, wurden zwei Funkstreifenwagen zum Einsatz gebracht, die den PKW suchten. Auf Grund der Dunkelheit und des immernoch unbestimmten Standorts des Fahrzeuges sowie des unwegsamen Geländes brachte die Suche mit den Funkstreifenwagen keinen Erfolg, deshalb wurde zusätzlich ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gebracht. Dieser konnte den PKW schließlich auf den Wiesen hinter Schwichtenberg in einem Nebenarm des "Faulen Grabens" feststellen und die Funkstreifenwagen zum Unfallort lotsen. Das Fahrzeug stand mit der Motorhaube im Wasser, die Fahrzeugführerin hatte sich nicht getraut aus dem Fahrzeug auszusteigen, da sie nicht einschätzen konnte, wie tief sie dann ins Wasser steigen würde. Sie bleib stattdessen im Fahrzeug sitzen und wartete so auf Hilfe. Die eingesetzten Kollegen halfen ihr aus dem Fahrzeug. Sie wurde zur ärztlichen Untersuchung ins Klinikum nach Ueckermünde verbracht.

Auf Nachfrage zum Unfallhergang gab die Fahrzeugführerin an, dass sie den Anweisungen ihres Navigationsgerätes gefolgt ist und plötzlich im Wasser stand. Die Bergung des Fahrzeuges gestaltete sich auf Grund des unwegsamen Geländes als sehr schwierig und dauerte bis in die Morgenstunden an.

