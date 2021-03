Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (351) Fahrräder und E-Scooter auf die Fahrbahn geworfen

Nürnberg (ots)

Aus bislang unbekanntem Motiv hat am Sonntag (14.03.2021) in den frühen Morgenstunden ein 38-Jähriger im Bereich des Nürnberger Hauptbahnhofs mehrere Leihfahrräder und E-Scooter auf die Fahrbahn geworfen. Er konnte noch am Tatort festgenommen werden.

Zunächst konnte ein Zeuge gegen 3.15 Uhr beobachten, wie eine Person mehrere Leihfahrräder und E-Scooter am Bahnhofsvorplatz auf die Fahrbahn schleuderte. Der Zeuge verständigte umgehend die Bundespolizei. Beamte der Bundespolizei konnten anschließend den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Hintergründe für das gezeigte Verhalten sind derzeit unklar. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich Motiv und dem entstandenen Sachschaden führt die Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte.

Markus Baumann / tb

