POL-UL: (UL) Ulm - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei: Mutmaßlicher Räuber in Untersuchungshaft

Ein 47-Jähriger soll für drei Raubdelikte am Montag in Ulm verantwortlich sein.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei berichten, soll der 47-Jährige gegen 6.30 Uhr zunächst eine Bäckerei in der Ulmer Innenstadt betreten haben. Unmittelbar nach der Zubereitung eines bestellten Kaffees soll der Mann ein Messer hervorgebracht und die Angestellte zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben. Die Frau übergab ihm das Geld. Daraufhin verließ der Mann die Filiale und flüchtete. Gegen 8.35 Uhr soll derselbe Mann ein weiteres Geschäft in der Ulmer Innenstadt betreten haben. Auch hier habe er Geld gefordert und soll mit einem Messer seiner Forderung Nachdruck verliehen haben. Als eine Angestellte die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Mann wieder. Kurz vor 14 Uhr soll der 47-Jährige dann auf einem Parkplatz in der Blaubeurer Straße auf das Auto einer 34-Jährigen zugegangen sein. Er öffnete wohl die Fahrertüre und forderte die Frau auf, das Auto zu verlassen. Auch hier soll er ein Messer in der Hand gehalten haben. Die Frau ging darauf nicht ein und der Mann flüchtete. Wenige Minuten später nahm die Polizei den 47-Jährigen in der Schillerstraße vorläufig fest. Auf ihn passte die Personenbeschreibung, die die Zeugen zu allen drei Taten abgegeben hatten. Bei der Durchsuchung fand die Polizei das mutmaßliche Tatmesser, ein Küchenmesser, daneben eine Schreckschusswaffe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde der 47-Jährige am Dienstag der zuständigen Richterin am Amtsgericht vorgeführt. Die erließ einen Haftbefehl. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

