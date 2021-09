Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: gegen Parkscheinautomaten gefahren und weitergefahren

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Dienstag, 07.09.2021, gegen 10.15 Uhr, mit, dass eine Pkw-Fahrerin, auf dem Parkplatz vom Kreiskrankenhaus Schopfheim, beim Rückwärtsfahren gegen einen Parkscheinautomaten gefahren sei. Dieser würde jetzt schräg stehen und die Frau sei einfach weitergefahren. Aufgrund des mitgeteilten Kennzeichens konnte die 82-jährige Verursacherin von der Polizei schnell ermittelt werden. Das Polizeirevier Schopfheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Der entstandene Sachschaden am Parkscheinautomaten beträgt etwa 2.000 Euro und der Sachschaden am Pkw etwa 1.000 Euro.

