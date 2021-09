Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Frisörsalon ++ Diebstahl aus Taxi ++ Diebstahl aus Pkw ++

Landkreis Verden (ots)

Einbruch in Frisörsalon

Kirchlinteln/Bendingbostel. In der Nacht auf Sonntag sind unbekannte Täter in einen Frisörsalon an der Straße Zur Reith eingebrochen. Nach dem gewaltsamen Öffnen einer Fensterscheibe stiegen die Unbekannten in den Salon ein, wo sie Bargeld und Haarschneideutensilien entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Diebstahl aus Taxi

Verden. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter aus einem Taxi, das am Lindenweg abgestellt war, ein Mobiltelefon gestohlen. Die Unbekannten schlugen eine Seitenscheibe und konnten anschließend das Handy erbeuten, mit dem sie unerkannt flohen. Die Polizei Verden ermittelt wegen schweren Diebstahls. Hinweise werden unter Telefon 04231/8060 entgegengenommen.

Diebstahl aus Pkw

Achim. Nachdem am Sonntag zwischen 13 und 15 Uhr unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Krankenhauses Achim eine Scheibe eines Autos eingeschlagen haben, ermittelt die Polizei Achim wegen schweren Diebstahls und sucht nach möglichen Zeugen. Die Täter hatten offenbar die im Innenraum abgelegte Handtasche wahrgenommen, die sie letztlich ergriffen und anschließend unerkannt flüchteten. Die Polizei warnt davor, Taschen oder Wertgegenstände im geparkten Auto aufzubewahren, Diebe sehen dies geradezu als Einladung. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell