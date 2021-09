Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz am Samstag, den 11.09.2021

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Verkehrsunfallflucht auf der A1

Oyten - A1. Am frühen Freitagmittag befuhr ein 37jähriger Mann mit seinem Skoda die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg auf dem linken Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen wechselte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem silbernen Pkw vom mittleren Fahrstreifen nach links und drückt dabei den dort fahrenden Skoda in die Mittelschutzplanke. Der Fahrzeugführer des silbernen Pkw flüchtete anschließend von der Unfallstelle, vom Pkw ist nur die Farbe "Silber" und die Stadtkennung "B" für Berlin bekannt. Am Skoda und den Schutzplanken entstand ein geschätzter Schaden von etwa 7.000,- Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 04232/945990 an die Autobahnpolizei Langwedel zu wenden.

Verkehrsunfall an Tagesbaustelle

Achim - A27. Am frühen Freitagmittag befuhr ein 59jähriger Mann mit seinem Sattelzug die BAB 27 in Fahrtrichtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Langwedel beabsichtigt er, an der dortigen Tagesbaustelle (Sperrung des Hauptfahrstreifens) auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah er augenscheinlich den dort bereits fahrenden Pkw VW eines 83jährigen aus Hannover und touchierte diesen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht auf der A1

Oyten - A1. Am Freitagmittag befuhr 52jähriger Mann die BAB 1 mit seinem Golf Cabriolet in Fahrtrichtung Münster auf dem linken der drei Fahrstreifen, als er verkehrsbedingt am Stauende stark abbremsen musste. Dies bemerkte ein 30jähriger Mann zu spät und fuhr mit seinem VW Caddy trotz Ausweichmanöver auf den Golf auf. Beim Ausweichen prallte der Caddy noch seitlich gegen einen dort fahrenden Sattelzug, dieser setzte jedoch seine Fahrt fort. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000,- Euro.

Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 04232/945990 an die Autobahnpolizei Langwedel zu wenden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Landkreis Osterholz

Verkehrsunfallflucht

Osterholz-Scharmbeck. Am 10.09.2021 kommt es zwischen 08:00 Uhr und 08:30 Uhr auf einem rückwärtig gelegenen Parkplatz in der Schwaneweder Straße 3 in Osterholz-Scharmbeck zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein ordnungsgemäß geparkter Pkw beschädigt worden ist.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Osterholz unter der Telefonnummer 04791/3070.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell