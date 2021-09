Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Wohnungstür eingetreten ++ Fahrzeugscheiben eingeschlagen ++ Anwohner löschen Feuer ++

Landkreis Verden (ots)

Wohnungstür eingetreten

Dörverden. Ein unbekannter Täter hat sich am Donnerstag zwischen 16 und 23 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung an der Großen Straße verschafft. Er trat die Wohnungstür ein und gelangte so in das Haus, wo er Wertgegenstände suchte und letztlich Bargeld fand. Mit der Beute flüchtete er unerkannt. Die Polizei Verden (04231/8060) hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

Fahrzeugscheiben eingeschlagen

Achim. Im Stadtgebiet haben im Laufe des Donnerstags unbekannte Täter die Scheiben zweier Fahrzeuge eingeschlagen und anschließend im Wageninnern nach Wertgegenständen gesucht. Am Vormittag war ein Transporter betroffen, der An der Eisenbahn geparkt war. Im Innenraum erbeutete der Dieb eine Tasche mit Bargeld und einem Smartphone. Zwischen 7 und 17 Uhr wurde auf dem Bahnhofsvorplatz eine Seitenscheibe eines VW Golf eingeschlagen. Hier fand der Täter im Auto jedoch offenbar keine Wertgegenstände. In beiden Fällen hat die Polizei Achim die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Anwohner löschen Feuer

Verden. Am Donnerstagabend kam es gegen 18:45 Uhr in einem Hinterhof einer Bar an der Oberen Straße zu einem Brand. Aus unbekannter Ursache war hier ein im Außenbereich aufgestelltes Regal, davorstehender Unrat sowie eine Sichtschutzwand in Brand geraten. Anwohner löschten die Flammen mit Feuerlöschern weitgehend selbst ab. Die alarmierte Feuerwehr löschten den Brand letztendlich vollständig ab und sorgten für Sicherheit. Gebäudeschaden oder entstand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell