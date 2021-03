Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrollen auf Bundesstraßenkreuzung

Lübbecke (ots)

An der Kreuzung der Bundesstraßen 65 und 239 in Lübbecke kommt es seit Jahren immer wieder zu Unfällen. So krachte es in den Jahren 2017 bis 2019 an der dortigen Unfallhäufungsstelle ganze 32-mal. Bei einem Großteil handelte es sich dabei um Sachschadensunfälle, die sich überwiegend im Berufsverkehr ereigneten. Grund genug für die Polizei, die Kreuzung regelmäßig Kontrollen zu unterziehen.

So auch am gestrigen Mittwoch, als die Beamten der Wache Lübbecke zusammen mit ihren Kollegen des Verkehrs- und des Bezirksdienstes im Laufe des Vormittags mehrere Vergehen an der beschriebenen Örtlichkeit feststellten.

Während des Einsatzes fertigten die Beamten insgesamt 10 OWi-Anzeigen. Darunter sechs wegen der Nutzung eines Mobilgerätes am Steuer sowie zwei wegen Rotlichtverstößen. Hinzu kamen insgesamt 21 Verwarngelder. Elf davon galten Fahrzeugführern, die keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten.

Dieses Verkehrsvergehen galt auch für einen 27-jährigen Paketboten aus Paderborn. Bei seiner Überprüfung entstand den Polizisten der Verdacht, dass er den Wagen nach vorherigem Konsum von Betäubungsmitteln gesteuert hatte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Aus diesem Grund erhält er nun eine Strafanzeige.

