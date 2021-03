Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrskontrolle: Polizei macht großen Drogenfund

Bild-Infos

Download

Minden, Bad Oeynhausen (ots)

Einen unerwartet großen Drogenfund hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Minden in der vergangenen Woche gemacht. Die Beamten fanden in einem Pkw 17 Kilogramm Amphetamine und ein Kilo Haschisch im Wert von rund 70.000 Euro. Ein im Fahrzeug sitzender 34-jähriger Mindener wurde daraufhin festgenommen. Mittlerweile sitzt der einschlägig polizeibekannte Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.

Bereits seit Monaten liefen gegen den 34-Jährigen die Ermittlungen durch die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats. Dies war auch den Einsatzkräften des Verkehrsdienstes bekannt, als sie das Auto im Bereich der Ringstraße stoppten. Am Steuer des Fahrzeugs saß eine 24-jährige Frau aus Bad Oeynhausen. Der auf dem Beifahrersitz befindliche Mindener stand offenbar unter Drogeneinfluss. Daher schauten die Einsatzkräfte genauer nach und entdeckten die Drogen.

Deren Herkunft und wie die beiden Personen in den Besitz der Drogen gelangten, versuchen die Ermittler nun zu klären. Dies gestaltet sich jedoch schwierig, da der 34-Jährige und seine Bekannte gegenüber den Kriminalbeamten keine Angaben machen. Während der Mindener jetzt hinter Gitter sitzt, befindet sich die 24-Jährige in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell