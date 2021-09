Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Beim Einkauf bestohlen ++ Werkzeug gestohlen ++ 35-Jähriger unter Drogen ++ Fahrradfahrerin schwer verletzt ++ Mit gestohlenen Kennzeichen Unfall verursacht ++

Landkreis Verden (ots)

Beim Einkauf bestohlen

Langwedel. Erneut hat ein Taschendieb in einem Verbrauchermarkt zugegriffen. Aus einer verschlossenen Handtasche, die eine 57-jährige Kundin am Mittwochnachmittag beim Einkauf in einem Markt an der Hauptstraße auf dem Rücken trug, stahl der oder die Unbekannte die Geldbörse samt mehrerer Hundert Euro, Führerschein, Ausweis sowie Bank- und Versicherungskarten. Vom Dieb und dem Diebesgut fehlt jede Spur. Wiederholt bittet die Polizei darum, Geldbörsen oder sonstige Wertgegenstände stets eng am Körper und möglichst in verschlossenen Innentaschen zu tragen.

Werkzeug gestohlen

Achim. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch von einem Firmenwagen, der am Arenkamp geparkt war, Werkzeug entwendet. Das Werkzeug befand sich auf der offenen Pritsche in einer Werkzeugtruhe, deren Schloss die Diebe kurzerhand aufbrachen. Sie erbeuteten einen Trennschleifer und flüchteten anschließend unerkannt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

35-Jähriger unter Drogen

Achim. Am Mittwochabend zogen Beamte der Polizei Achim einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Ein Drogentest bei dem Autofahrer, der auf der Friedrichstraße kontrolliert wurde, verlief positiv. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Verfahren eingeleitet. Dem 35-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, er wird sich auf ein Fahrverbot und ein hohes Bußgeld einstellen müssen.

Fahrradfahrerin schwer verletzt

Oyten/Bassen. Am Mittwochmorgen gegen 7:30 Uhr wurde eine Radfahrerin bei einem Sturz auf der Großen Straße (L168) schwer verletzt. Die 53-Jährige war aus Oyten kommend in Richtung Bassen unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen vermutlich alleinbeteiligt stürzte. Da die Frau jedoch zunächst nicht nach dem Unfallhergang befragt werden konnte, bittet die Polizei Oyten mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04207/911060 zu melden. Mit einem Rettungswagen wurde die Frau in eine Bremer Klinik gefahren.

Mit gestohlenen Kennzeichen Unfall verursacht

Achim. Am Mittwochnachmittag kam es auf der A27 zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 21-jähriger Fahrer eines Audis war in Richtung Cuxhaven unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Achim-Nord und Bremer Kreuz einen VW rechts überholte. Beim Einscheren nach links kollidierte der Fahranfänger mit dem VW des 61-jährigen Fahrers und kam dabei ins Schleudern. In der Folge stieß er noch mit einem Lkw zusammen, in dem ein 47-Jähriger am Steuer saß. Letztlich kam der Audi des jungen Unfallfahrers entgegengesetzt der Fahrtrichtung an der Mittelschutzplanke, mit der er auch noch kollidierte, zum Stehen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt rund 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Langwedel stellte sich heraus, dass der Audi weder zugelassen noch versichert war, außerdem waren die angebrachten Kennzeichen zuvor entwendet worden. Der Fahranfänger wird sich nun wegen mehrerer Strafverfahren verantworten müssen.

