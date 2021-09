Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: E-Bike-Fahrerin schwer verletzt + Auto aufgebrochen + Reifen platzt während der Fahrt + Rennradfahrer leicht verletzt + Betrunkener Radfahrer leicht verletzt

Landkreis Verden (ots)

E-Bike-Fahrerin schwer verletzt

Oyten. In Höhe eines Bäckers in der Großen Straße (L 168) stürzte am Mittwochmorgen, gegen 07:30 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache eine 53-jährige Fahrerin eines E-Bikes, die aus Richtung Oyten kam. Die Frau verletzte sich schwer und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder anderen möglichen Unfallbeteiligten geben können. Diese nehmen die Beamten unter Telefon 04207/911060 entgegen.

Auto aufgebrochen

Achim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen 23:00 Uhr und 00:35 Uhr öffneten derzeit unbekannte Täter gewaltsam einen Transporter, der auf einem Schotterparkplatz in der Straße "Arenkamp" stand. Die Unbekannten erbeuteten neben einer Geldbörse auch elektronische Geräte und Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Diese werden gebeten, die Beamten unter der Telefonnummer 04202/9960 zu kontaktieren.

Reifen platzt während der Fahrt

Verden. Auf der A 27 in Richtung Hannover platzte einem 43-jährigen Autofahrer am Dienstagmittag ein Reifen. Der 43-Jährige kam hierdurch ins Schleudern und stieß mit einem Wohnanhänger eines 61-jährigen Mannes zusammen. Nach diesem Zusammenstoß kollidierte der Pkw des 43-Jährigen noch mit der Mittelschutzplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. Das Auto mit dem geplatzten Auto musste im Anschluss abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von fast 10.000 Euro.

Rennradfahrer leicht verletzt

Achim. Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 45-jährigen Fahrradfahrer und einem 33-jährigen Autofahrer kam es am Dienstagabend in der Mühlenstraße. Der 45-jährige Mann beabsichtigte mit seinem Rennrad nach rechts in die Straße "Uesener Mühlenweg" abzubiegen, kollidierte dabei jedoch mit dem entgegenkommenden Pkw. Der Radfahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro.

Betrunkener Radfahrer leicht verletzt

Verden. Am Dienstagabend befuhr ein 66-jähriger Fahrradfahrer die Max-Planck-Straße stadtauswärts und berührte dabei einen am Seitenstreifen parkenden Pkw. Der 66-Jährige stürzte daraufhin auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Mann wurde im Anschluss durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Hier stellte die Polizei fest, dass der Fahrradfahrer erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Die Beamten veranlassten daher eine Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell