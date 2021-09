Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Portemonnaie entwendet + Motorradfahrer stößt mit Reh zusammen + Autofahrer schwer verletzt + Frau fährt gegen Baum

Landkreis Osterholz (ots)

Portemonnaie entwendet

Ritterhude. In einem Lebensmittelgeschäft in der Riesstraße kam es am Dienstagmittag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, zu einem Diebstahl. Derzeit unbekannte Täter entwendeten eine Geldbörse aus der Handtasche einer 83-jährigen Frau. Hiermit entfernten sich die Unbekannten vom Tatort. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, die Polizei in Ritterhude (04292/811740) zu kontaktieren. Die Polizei rät, dass Wertsachen nah am Körper getragen und nicht im Einkaufswagen abgelegt werden sollten.

Motorradfahrer stößt mit Reh zusammen

Schwanewede. Am Dienstagabend fuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer über die Meyenburger Straße (L 134), als vor ihm ein Reh die Straße querte. Der Mann stieß mit dem Wild zusammen und stürzte. Der Kradfahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste durch den Rettungsdienst behandelt werden. Am Motorrad entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Autofahrer schwer verletzt

Osterholz-Scharmbeck. Ein 44-jähriger Autofahrer befuhr am späten Dienstagabend die Westerbecker Straße (K 46) in Richtung Osterholz-Scharmbeck, als nach derzeitigen Erkenntnissen ein Tier die Fahrbahn überquerte. Der Mann geriet daraufhin in den Seitenraum und kollidierte mit einem Baum. Der 44-Jährige konnte sich noch selbstständig aus dem Auto befreien, bevor dieses in Vollbrand geriet. Der Mann wurde daraufhin mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw sowie zwei ebenfalls in Brand geratene Bäume mussten durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die K 46 war für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Frau fährt aus ungeklärter Ursache gegen Baum

Lilienthal. Am Mittwochmittag kam eine 65-jährige Autofahrerin aus bisher ungeklärter Ursache auf der Lüninghauser Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Frau wurde daraufhin mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme war die Lüninghauser Straße in beide Richtungen voll gesperrt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

