Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl während des Schlafens

Walsrode (ots)

Walsrode. In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagabend kam es auf dem Parkplatz Hamwiede auf der A27 in Richtung Cuxhaven zu einem Diebstahl aus einem Transporter. Derzeit unbekannte Täter entwendeten hierbei Bargeld und eine Reisetasche aus der Fahrerkabine. Der 26-jährige Fahrzeugnutzer schlief während dieser Zeit in einem Schlafmodul über seinem Transporter. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04232/945990 entgegen.

