Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbekannter bespuckt Reisende

Mannheim (ots)

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch (7. Juli) im Mannheimer Hauptbahnhof wahllos Reisende bespuckt und die körperliche Auseinandersetzung gesucht.

Gegen 13:20 Uhr teilte ein 54-jähriger Geschädigter einer Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof mit, dass er soeben von einem Mann bespuckt wurde. Anschließend blieb es bei Provokationen durch den Unbekannten. Zu einem körperlichen Angriff kam es nicht. Anhand der Personenbeschreibung fahndeten die Beamten nach dem Mann. Zeitgleich wurde der Weg des Unbekannten anhand der Videoüberwachung nachverfolgt. Es stellte sich heraus, dass in einem weiteren Fall ebenfalls ein Reisender bespuckt wurde.

Der Tatverdächtige stieg anschließend in die S3 Richtung Karlsruhe. Ergänzend zu den Fahndungsmaßnahmen im Mannheimer Hauptbahnhof wurde auch die Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof informiert. Bei Ankunft des Zuges trafen die Beamten den Tatverdächtige jedoch nicht mehr an.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen den Mann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell