POL-PPWP: Fahrradführerschein in den Sommerferien

Kaiserslautern (ots)

In Corona-Zeiten werden so manche Termine durcheinandergewirbelt. Das mussten leider auch einige Kaiserslauterer Grundschüler erleben, die bei der Jugendverkehrsschule ihre Fahrradausbildung absolvierten. Aufgrund von (coronabedingten) Terminverschiebungen und -ausfällen konnten an nicht allen Schulen die Ausbildungen abgeschlossen werden.

Die Prüfungen nachzuholen, ist nicht so einfach, weil in der Zwischenzeit bereits die nächsten Klassen ihre Fahrradausbildung begonnen haben - und es auch hier durch die Pandemie-Situation zu Terminschwierigkeiten kommt. Um aber die Schülerinnen und Schüler nicht "in der Luft hängen" zu lassen und auch ihnen den Fahrradführerschein zu ermöglichen, hat sich die Jugendverkehrsschule nun in Absprache mit der Stadtverwaltung etwas ausgedacht: Noch bevor die Grundschulkinder auf die weiterführenden Schulen gehen, sollen sie die Möglichkeit bekommen, ihren Fahrradführerschein noch zu machen. Den betroffenen Klassen werden Nachholtermine in der ersten Woche der Sommerferien angeboten. "Uns ist bewusst, dass ein Highlight für die meisten Kinder der Abschluss der Fahrradausbildung mit dem Erwerb des Fahrradführerscheins ist", so Oliver Cusnick von der Jugendverkehrsschule Kaiserslautern.

Den Zeitplan mit den verbindlichen Terminen für die verschiedenen Schulen hat die Stadt Kaiserslautern auf ihrer Internetseite veröffentlicht: https://s.rlp.de/3eRWA

Anmeldungen werden in den jeweiligen Schulen bis Ende Juni angenommen. Wir wünschen allen Kindern viel Glück für die Prüfungen - und allzeit sichere Fahrten mit ihrem Fahrrad! |cri

