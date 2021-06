Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Ins Gesicht geschlagen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen Körperverletzung hat die Polizei am Donnerstag ein Ermittlungsverfahren gegen einen Mann aus dem Kreisgebiet eingeleitet. Zeugen beobachteten, wie der 43-Jährige am späten Nachmittag auf dem Gelände einer Tankstelle in Weilerbach einem jüngeren Mann mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht schlug.

Das 20 Jahre alte Opfer meldete sich bei der Polizei. Er klagte über Schmerzen und hatte sichtbare Rötungen im Gesicht.

Wie sich bei der Aufnahme des Sachverhalts herausstellte, sind die beiden Männer miteinander verwandt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind allerdings noch unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

