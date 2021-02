Polizeidirektion Lübeck

Dachstuhlbrand-Kriminalpolizei ermittelt

Am gestrigen Sonntag (07.02.) bemerkte gegen 17:00 Uhr der in einer Obergeschosswohnung lebende Hauseigentümer eine Rauchentwicklung im Dachbereich. Das als Ferienwohnanlage genutzte Mehrfamilienhaus mit 5 Wohneinheiten brannte im Dach- und Obergeschoss. Durch mehrere Wehren von der Insel Fehmarn wurde der Brand gelöscht. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Personenschaden ist nicht entstanden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1,1 Millionen Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird zurzeit in alle Richtungen ermittelt. Ein technischer Defekt könnte brandursächlich sein.

