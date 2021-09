Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 34-Jähriger verletzt

Landkreis Osterholz (ots)

Ritterhude. Ein Verletzter und hoher Sachschaden waren am Donnerstagvormittag gegen 14:45 Uhr die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Ihlpohler Heerstraße (L135). Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der L135 in Richtung Bremerhaven unterwegs. An der Kreuzung L135/Heidkamp musste er an der Ampel anhalten. Hinter ihm bremste ein 34-jähriger Audi-Fahrer ebenfalls ab. Ein nachfolgender 84-jähriger Fahrer eines Opels reagierte jedoch zu spät und fuhr auf. Die Wucht der Kollision war so groß, dass der Audi auf den Opel geschoben wurde. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen, an den drei Autos entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

