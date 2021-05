Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0374 --Polizei schnappt Jugendliche nach Containerbrand--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Sulzbacher Straße / Saarstraße Zeit: 18.05.202, 19:50 Uhr

Gestern Abend geriet ein Berg Altkleider vor einem Container in Sebaldsbrück in Brand. Alarmierte Einsatzkräfte nahmen zwei 15-jährige Tatverdächtige vorläufig fest. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

Gegen 19:50 Uhr beobachteten Anwohner zwei Jugendliche die sich an den dort befindenden Glas- und Altkleidercontainern in der Sulzbacher Straße Ecke Saarstraße aufhielten. Als das Duo wegging, fing ein Berg Altkleider vor dem Container Feuer. Die Zeugen riefen die 110. Der Brand dehnte sich aus, sodass der Altkleidercontainer in voller Ausdehnung brannte.

Schnell eintreffende Einsatzkräfte nahmen die beiden 15-Jährigen vorläufig fest und brachten sie zur Wache. Der Brand konnte von der Feuerwehr Bremen gelöscht werden. Einsatzkräfte fertigten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und übergaben die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten.

