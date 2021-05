Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0370 --Falafel 50 Cent teurer- Schnittverletzung--

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Rembertiring Zeit: 17.05.202, 13:15 Uhr

Ein Kunde war über die Preiserhöhung in einem Imbiss in der Bahnhofsvorstadt so erbost, dass er einen 28-jährigen Mitarbeiter mit einer abgebrochenen Bierflasche verletzte. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 13:15 Uhr bestellte ein Unbekannter in einem Imbiss in der Straße Rembertiring ein Falafelgericht. Weil das Gericht 50 Cent teurer war als zuvor, ärgerte er sich so sehr, dass er mit den Mitarbeitern in Streit geriet. Der erboste Kunde trat gegen einen Tisch und eine Plastikwand, die aus Hygieneschutzgründen aufgestellt wurde. Die Schutzwand ging kaputt und es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem Unbekannten und dem 28-jährigen Mitarbeiter. Im Verlauf bewaffnete sich der Kunde mit einer abgebrochenen Bierflasche und stach auf den Mitarbeiter ein. Dessen 24 Jahre alter Kollege kam ihm zur Hilfe und schlug den Mann mit einer Holzlatte. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung Löningstraße. Bei dem Vorfall wurde der 28 Jahre alte Mitarbeiter leicht verletzt und von alarmierten Einsatzkräften erstversorgt. Anschließend wurden seine Verletzungen von Rettungskräften weiterbehandelt. Laut Zeugenaussagen trug der Kunde ebenfalls eine blutende Wunde davon. Während des Einsatzes wurde die Straße Rembertiring in Fahrtrichtung Hauptbahnhof zeitweise gesperrt.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

Er soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein. Zudem hatte er eine kräftige Statur und dunkle kurze Haare, sowie einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

