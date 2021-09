Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Flammen am Rettungswagen - Polizei schließt versuchte Brandstiftung nicht aus

Landkreis Verden (ots)

Ottersberg. Am frühen Montagmorgen geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Rettungswagen auf dem Gelände der Rettungswache am Fährwisch in Brand. Bisherigen Ermittlungen zufolge war gegen 3:30 Uhr ein Rettungssanitäter auf die Flammen aufmerksam geworden, woraufhin dieser den Brand bereits in der Entstehungsphase mit einem Feuerlöscher ablöschte. Der Brandschaden konnte sich so gar nicht erst groß ausbreiten und blieb letztlich begrenzt. Trotzdem war der Rettungswagen, der in einem offenen Carport neben der Rettungswache stand, vorerst nicht mehr einsatzbereit. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 5.000 Euro. Der Rettungssanitäter wurde vorsorglich in eine Klinik gefahren. Da die Polizei Achim eine versuchte Brandstiftung derzeit nicht ausschließt, bitten die Beamten unter 04202/9960 um Hinweise möglicher Zeugen, sollten in der besagten Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell