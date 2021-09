Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vom 12.9.21

LK Verden/LK Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Verkehrsunfall

Am Samstag in der Mittagszeit befuhr ein 53jähriger Achimer mit seinem Fahrrad die Straße Reeperbahn in Richtung Brückstraße. Er bemerkte zu spät, dass eine 50jährige Langwedelerin vor ihm mit ihrem Fahrzeug abbremste, um in eine Parklücke zu fahren. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Radfahrer leicht verletzte.

Verkehrsunfall

Gegen 15.00 Uhr am Samstag kam es auf der B 215 zu einem Auffahrunfall mit drei leichtverletzten Personen. Eine 32jährige Bremerin wollte auf einen Parkplatz abbiegen und verringerte ihre Geschwindigkeit. Der nachfolgende 44jährige Verdener erkannte die Situation zu spät und fuhr auf das vordere Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer und eine Insassin des auffahrenden Fahrzeuges leicht verletzt. Sachschaden ca. 30000 Euro

Sekundenschlaf

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:50 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Achim mit seinem Pkw die BAB 27 in Richtung Bremen. Unmittelbar hinter der Anschlussstelle Langwedel verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er während der Fahrt hinter dem Lenkrad einschlief. Der Pkw kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Mittelschutzplanken. Anschließend schleuderte das Fahrzeug über die Autobahn und kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Der 47jährige kam mit dem Schrecken davon, an seinem Pkw entstand Totalschaden. Ein nachfolgender Fahrzeugführer aus Soltau fuhr über Teile, die auf der Fahrbahn lagen. Sein Pkw wurde nur leicht beschädigt. Ein Strafverfahren gegen den Unfallverursacher wurde eingeleitet, der Gesamtschaden beträgt ca. 4000.- EURO

Achim

Verkehrsunfall durch Alkohol

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:20 Uhr, befuhr eine 28-jährige Fahrzeugführerin aus Achim mit ihrem Pkw die A27 in Richtung Hannover. Im Bereich des Bremer-Kreuzes fuhr sie auf den Pkw eines 62-jährigen Mannes, ebenfalls aus Achim, auf. Dieser konnte seinen ins Schleudern geratenen Pkw auf dem Standstreifen zum Stillstand bringen, der Pkw der Unfallverursacherin kollidiert mit den Schutzplanken. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten aus Achim dann die mutmaßliche Unfallursache fest: Die 28-jährige Unfallverursacherin stand unter dem Einfluss von Alkohol. Sie pustete einen Wert von über 1,5 Promille. Eine Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines wurden angeordnet, ein Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt, die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht benannt werden.

Verkehrsunfallflucht:

Am Samstag, den 11.09.2021 beschädigt ein bis dato unbekannter Verkehrsteilnehmer den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Boschstraße in Thedinghausen abgestellten Pkw des Geschädigten, sodass Sachschaden entsteht. Hiernach entfernt sich der Verkehrsteilnehmer, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei den umliegenden Dienststellen zu melden.

Einbruchdiebstahl in Pkw:

In der Zeit vom 10.09.2021, circa 16:00 Uhr, bis zum 11.09.2021, circa 10.50 Uhr zerschlägt ein bis dato unbekannter Täter die Seitenscheibe eines Daimler CLA ein und entwendet aus der Mittelkonsole Münzgeld. Der Pkw war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz der Achimer Brückenstraße abgestellt. Hiernach entkommt der Täter unerkannt. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei den umliegenden Dienststellen zu melden.

Landkreis Osterholz

Diebstahl von Spiegelgläsern an Pkw

Durch bisher unbekannte Täter werden die beiden Spiegelgläser der Außenspiegel eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw in Ritterhude-Ihlpohl abgebaut und entwendet. Der Tatzeitraum kann von Freitag 17:00 Uhr bis Samstag 10:20 Uhr eingegrenzt werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Handtaschendiebstahl

Am Samstag den 11.09.2021 gegen 13:10 entwendet ein bisher unbekannter Täter in einem Discounter in Ritterhude-Ihlpohl aus dem Einkaufswagen einer älteren Dame eine Handtasche und entfernt sich in unbekannte Richtung.

Einbruchdiebstahl in Geschäftsräume

In der Nacht von Freitag auf Samstag kommt es zu einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Osterholzer Innenstadt wobei hauptsächlich hochwertige Messer entwendet worden sind. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 6000 EUR.

Sachbeschädigung an Bahnübergang

Im Hammeweg in Worpswede kommt es vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Sachbeschädigung an einem unbeschrankten Bahnübergang, bei dem durch bisher unbekannte Täter die Andreaskreuze beschädigt und heruntergerissen werden.

Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Samstagmorgen wird ein 18-Jähriger Pkw Führer aus Bremen kontrolliert. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss steht. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

Trunkenheit im Verkehr

Am frühen Samstagabend wird durch einen Verkehrsteilnehmer ein Pkw Führer gemeldet, welcher augenscheinlich alkoholisiert sei. Bei einer im anschließenden Kontrolle des Pkw Führers wird festgestellt, dass der Pkw Führer unter erheblichem Einfluss von Alkohol steht. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Samstagmorgen befährt ein 26-Jähriger Mann mit seinem Pkw die Lilientaler Allee in Lilienthal. Aus bisher unbekannten Gründen kommt dieser von der Fahrbahn ab und überschlägt sich mit seinem Pkw. Er wird bei dem Unfall leichtverletzt, kann sich aber bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus dem Pkw befreien.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Samstagmittag kommt es in Lilienthal an der Seeberger Landstraße in Höhe der Hexenberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-Jährige Fahrzeugführerin beabsichtigt mit Ihrem Pkw von der Hexenberger Straße in die Seeberger Landstraße einzufahren. Hierbei übersieht sie eine andere Pkw-Führerin, welche die Seeberger Landstraße in Richtung Lilienthal befährt. Beide Beteiligten werden leicht verletzt und es entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

