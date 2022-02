Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Dieb von Zeugen auf frischer Tat ertappt - räuberischer Diebstahl

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Sonntagabend (20.02., 22.20 Uhr) wurden Zeugen auf einen Dieb an der Wilhelmstraße aufmerksam. Der Täter versuchte mit einem Bolzenschneider das Schloss eines angeketteten Pedelecs vor dem Haus durchzuschneiden. Als der 45-jährige Mann von einem Zeugen angesprochen worden ist, ging er den Angaben nach mit dem erhobenen Bolzenschneider in drohender Haltung auf den Zeugen los, bevor er weglief.

Der Zeuge reagierte blitzschnell und informierte die Polizei. An der Hoppenstraße konnte der 45-jährige Mann durch die Polizei angetroffen werden. Der Bolzenscheider lag wenige Meter entfernt in einem Gebüsch. Der Rheda-Wiedenbrücker wurde zur Personalienfeststellung auf die Dienststelle gefahren. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

