Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Juweliergeschäft

Gütersloh (ots)

Versmold (TP) - Am frühen Sonntagmorgen (20.02.2022) kam es im Bereich der Berliner Straße zu einem Einbruch in ein dort befindliches Juweliergeschäft. Hierbei fuhren bislang unbekannte Diebe, gegen 04:45 Uhr, mit einem Fahrzeug in die Schaufensterscheibe des Geschäftes und entwendeten diverse Schmuckstücke aus den Vitrinen und Auslagen. Anschließend flüchteten die Täter mit einem weißen oder beigen Buli-ähnlichen Transporter über die Berliner Straße, Wittensteiner Straße in Fahrtrichtung Ringallee. Durch Zeugen konnte ein Taxi beobachtet werden, das zufällig aus Richtung Innenstadt kommend, hinter dem Fluchtfahrzeug herfuhr. Eine an der Tat beteiligten Personen kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175-180 cm groß, schlanke Statur, schwarze Bekleidung und Maskierung. Zur konkreten Schadenshöhe können zum jetzigen Stand der Ermittlungen noch keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugenhinweise, insbesondere die des Taxifahrers, zum Fluchtfahrzeug, zur beschriebenen Person und zum Tatgeschehen bitte an die Polizei Gütersloh unter Telefonnummer 05241-869-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell