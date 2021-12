Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unachtsamer Fußgänger läuft vor Straßenbahn - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Bereits am Dienstag, den 07.12.2021, gegen 15:25 Uhr, lief ein unachtsamer Fußgänger kurz vor dem Hauptbahnhof über die Straßenbahngleise, wodurch eine herannahende Straßenbahn eine Gefahrenbremsung durchführen musste. In der Straßenbahn, welche vom Wasserturm in Richtung Bahnhof unterwegs war, befand sich eine 57-jährige Frau, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist. Durch die Notbremsung fiel sie mitsamt ihrem Rollstuhl zu Boden und verletzte sich. Sie musste durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der unbekannte Fußgänger flüchtete anschließend. Die Verkehrspolizei Mannheim sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Fußgänger machen können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden.

